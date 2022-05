Prenotazioni sanità, Toti: “Deve fare scuola Prenota Vaccino, Liguria Digitale al lavoro su nuovo sistema”

“Credo che il sistema di prenotazione tramite Cup debba trarre anche beneficio e scuola da quel sistema Prenota Vaccino che ci ha consentito di essere una delle regioni più efficienti in termini di erogazione di prestazioni come vaccinazione. Pertanto Liguria Digitale sta lavorando all’elaborazione di un nuovo sistema di prenotazione, di cui condivideremo gli aspetti nel prossimo futuro, che possa impedire questo doppio rimbalzo tra Cup e numeri verdi Asl.”. Così oggi in consiglio regionale il presidente Giovanni Toti, nella parte finale della sua risposta a un’interrogazione del consigliere Paolo Ugolini (M5S) su Cup e liste d’attesa in Asl5.

“Occorrerebbe – ha aggiunto il presidente e assessore regionale alla Sanità – che con una sola azione il cittadino possa prenotare le prestazioni e interagire con l’azienda, cosa a cui a livello tecnologico stiamo lavorando da tempo e che spero possa essere portata all’attenzione del consiglio nei prossimi mesi”.

