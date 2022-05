Recupero e miglioramento dei sentieri in provincia di Genova: bando prorogato al 30 giugno

Genova. Recupero e miglioramento dei sentieri, interventi di ingegneria naturalistica, valorizzazione e restauro degli elementi storici dei percorsi, creazione di piccole infrastrutture di servizio (aree di sosta attrezzate, bike-park, laghetti e zone, umide, spiagge fluviali, bici-grill…), questi sono alcuni degli investimenti previsti dal bando dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese “La rete delle piccole infrastrutture – La sentieristica”, prorogato al 30 giugno 2022. La scelta è stata dettata soprattutto dall’epidemia conosciuta come “peste suina” che ha impedito per diversi mesi ai tecnici incaricati di accedere alla rete sentieristica e di effettuare i sopralluoghi propedeutici alla predisposizione delle documentazione necessaria per partecipare al bando.

