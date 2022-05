Scherma, sesto posto per lo spezzino Leonardo Fiorentini ad Ancona

Il fiorettista U23 del Circolo Scherma La Spezia Leonardo Fiorentini, accompagnato dal maestro nazionale Riccardo Bardine, ha partecipato alla Coppa Italia Nazionale Assoluti di fioretto tenutasi ad Ancona e si è classificato sesto, qualificandosi così per i Campionati Italiani Assoluti che si terranno a Courmayeur. Fiorentini ha terminato la fase a gironi al diciannovesimo posto della classifica provvisora e ha saltato la prima diretta per i sessantaquattro. Nella fase di eliminazione diretta ha sconfitto 15 – 11 Paoletti (Scherma Vittoria Pordenone) per i 32 e 15 – 6 Nigosanti (Club Scherma Pesaro) per i 16. Agli ottavi di finale ha sconfitto 15 – 14 Troiani (Fondazione Marcantonio Bentegodi), ma è stato fermato ai quarti di finale 12 – 15 da Adoul (Club Scherma Ancona), che ha poi vinto la gara. Grazie a questo risultato Leonardo Fiorentini si qualifica alla gara nazionale più prestigiosa dell’ intera stagione, dove si affrontano in pedana i migliori schermidori d’Italia, compresi gli olimpionici. Ancora una volta la scuola di scherma spezzina ha saputo essere presente con un suo atleta ad alti livelli nazionali, confermando la sua crescente importanza.

