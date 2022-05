Serie B Femminile: Cuneo ai playoff nazionali ma per Pegli è stata una grande stagione

Basket Pegli cede in casa 59-69 al Granda College Cuneo, promosso così ai playoff nazionali in un PalaCorradi gremito di tifosi bluarancio Una prestazione in cui la squadra del tecnico Conte e degli assistenti Pozzato e Oneto esprime il massimo delle proprie potenzialità ma, dopo un primo tempo equilibrato, è costretta a ceder il passo alle più quotate avversarie, già protagoniste di un’ottima prima fase. Ecco il commento di coach Conte.

... » Leggi tutto