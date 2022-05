Si può sostenere l’Anffas Onlus di Imperia con il 5X1000

Imperia. L’anno scorso l’Anffas Onlus di Imperia ha realizzato la campagna del 5X1000 per cambiare i computer e la strumentazione informatica necessaria alle persone con disabilità per comunicare. Con i fondi raccolti grazie al 5×1000 del 2020, l’Associazione sta realizzando importanti lavori all’interno della serra e del giardino della Casa di Primo e di Lilli a Diano Marina. E’ stata rialzata la porta di ingresso alla serra per permettere un’entrata più agevole ai ragazzi e si sta lavorando alla creazione di un percorso aromatico, con l’utilizzo di paletti di castagno.

