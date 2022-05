“Succede in Biblioteca”, incontro con Susanna Raule

Venerdì 13 maggio, alle 17, presso la Mediateca Regionale Ligure di via Firenze, la rassegna di promozione della lettura “Succede in biblioteca”, organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano, propone la presentazione del graphic novel “Ford Ravenstock. Verso Hamelin” (DOUble SHOt, 2021). Il fumetto è frutto del lavoro congiunto di Susanna Raule, autrice dei testi, Armando Rossi e Letizia Cadonici illustratori. Ritorna così il bizzarro personaggio di Ford, il dandy depresso, che vive in una New York splendidamente liberty, già incontrato in una precedente puntata delle sue avventure: “Ford Ravenstock. Specialista in suicidi”, pubblicato per la prima volta nel 2005 e vincitore del Lucca Project Contest, successivamente ripubblicato nel 2020. La sua saga è destinata a chiudersi con la drammatica “Verso Hamelin” e con “Cacciatori di Uragani”, la storia rimasta inedita che pone fine alle peripezie dello Specialista in Suicidi. Riuscirà Ford a coronare il suo sogno?

