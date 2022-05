Casati si dimette, subentra Pierini. Ricco nuova presidente del consiglio

Stamani il consiglio comunale di Follo ha accolto il nuovo consigliere di maggioranza Sandro Pierini, che subentra a Kristopher Casati, dimessosi da consigliere. “Con questa missiva intendo comunicarvi le mie dimissioni dalla carica di consigliere comunale per motivi personali. Sono orgoglioso di aver ricoperto questa carica e di essermi impegnato nei limiti delle miei possibilità nel dare il mio contributo a questa importante assemblea elettiva. Certo che mi sostituirà sarà assolutamente all’altezza del ruolo, vi porgo un caloroso saluto e auguro un fruttuoso lavoro”, scrive l’ormai ex presidente del consiglio comunale e capogruppo di maggioranza nella lettera indirizzata a sindaca e consiglio comunale con cui lo scorso 29 aprile ha rassegnato le dimissioni, missiva di cui la prima cittadina Rita Mazzi ha dato stamani lettura in apertura di seduta.

