Controlli nei cantieri, sanzionata una ditta a Porto Venere

Una ditta operante in un cantiere edile a Porto Venere è stata sanzionata, nella giornata di ieri, per avere omesso cautele contro il rischio di precipitazione dai ponteggi. E’ quanto si legge in una nota dei carabinieri a margine della tragica vicenda avvenuta oggi pomeriggio in un cantiere edile nel Comune di Lerici. “A margine del tragico evento di oggi l’Arma, sia con i propri reparti territoriali che con i nuclei ispettorato del lavoro – si legge in una nota -, continui a controllare i numerosissimi cantieri edili sorti ovunque in provincia, verificando l’esistenza di eventuali irregolarità e sanzionando quelle riscontrate”.

