I Legnanesi chiudono la stagione del Civico

Saranno I Legnanesi, venerdì 13 maggio alle 21, a chiudere il cartellone 2021/2022 del Teatro Civico con lo spettacolo “Ridere”. In scena Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Lorenzo Cordara. La regia è di Antonio Provasio , autore dei testi con Mitia Del Brocco, mentre scenografie e costumi sono di Enrico Dalceri. “Ridere” e trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia Colombo: Teresa, Mabilia e Giovanni. Sono in tanti a chiedersi perché la Monnalisa, da tutti conosciuta come “Gioconda” di Leonardo Da Vinci, si trovi in Francia e non in Italia. Teresa in primis è fermamente convinta che il quadro debba legittimamente essere restituito alla nostra nazione. Per questo motivo, trovandosi in gita a Parigi e più precisamente in visita al Louvre, decide di appropriarsi di ciò che da sempre sente appartenerle…detto e fatto i nostri tre si ritroveranno catapultati nel 1504. Incontri incredibili faranno da scenario a questo rocambolesco viaggio nel tempo. Reduci dalla grande festa con cui la compagnia lombarda ha festeggiato 70 anni di carriera e di grandi successi, I Legnanesi, ancora una volta, saranno in grado di incantare il loro pubblico. Info e biglietti: Botteghino del Teatro Civico: tel. 0187-727521; email: info@teatrocivico.it. Orari di apertura: dal lunedì al sabato 8.30/12.00, venerdì 13 maggio apertura dalle ore 18 fino a inizio spettacolo. Si ricorda che per l’accesso al Teatro è richiesta la mascherina Ffp2.

