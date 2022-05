Imprese spezzine, rallenta la crescita: “Pesano le incognite sul sistema locale”

I dati del primo trimestre del Registro imprese della Camera di commercio Riviere di Liguria tracciano un primo bilancio dell’inizio d’anno 2022 che, a distanza di due anni dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sembrava avviato a recuperare i livelli pre-pandemia. In provincia della Spezia, così come a livello regionale, si registra invece un calo del numero di imprese attive, che scendono a 17.129 unità al 31 marzo, con una diminuzione dell’1,4% rispetto al dato di un anno prima, quando erano 17.381. In particolare, nei primi tre mesi dell’anno si sono registrate 385 iscrizioni a fronte di 414 cessazioni, con un saldo negativo di 29 unità. “Pesano le incognite sul sistema delle imprese – dichiara il vice presidente vicario della Camera di Commercio, Davide Mazzola – tra cui quelle legate al blocco del processo di cessione dei crediti d’imposta derivanti dal “decreto rilancio”, il cosiddetto Superbonus, da parte del sistema finanziario, per il quale era indispensabile correggere gli evidenti errori con misure antifrode, ma senza penalizzare l’intero processo a scapito di imprese e professionisti seri che avevano contribuito in maniera importante al risultato di crescita del 2021”.

