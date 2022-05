Lavoro stagionale, Tosi (M5S): “Servono prima di tutto trasparenza e rispetto delle contrattualità”

Genova. “Da giorni leggiamo che ristoratori, baristi, albergatori, balneari non troverebbero lavoratori per l’imminente stagione turistica. Nei giorni scorsi, era scesa in campo persino la Confersercenti della provincia di Spezia, dichiarando che mancherebbe personale disposto a rimboccarsi le maniche per la stagione e che il problema sarebbe da imputare al reddito di cittadinanza” afferma il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

... » Leggi tutto