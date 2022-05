Più di 5milioni di euro dal Pnrr per progetti socio-sanitari in provincia di Imperia

Imperia. Progetti finanziati per 5.726.500,00 euro in tre anni. E’ a sei zeri la pioggia di finanziamenti che arriveranno in provincia di Imperia dal Pnrr. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha infatti approvato tutti i progetti presentati singolarmente dal distretto sociosanitario Ventimigliese e anche quelli presentati in forma associata dai tre distretti socio-sanitari: Ventimiglia, Sanremo e Imperia.

