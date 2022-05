Rotatoria di Piazza San Giorgio, Casini: “Marciapiede subito distrutto perché le misure erano sbagliate”

“Quattro anni di studi e progettazioni, 300mila euro della Regione, 133mila di mutuo del Comune, una schiera di parapedonali e un marciapiede che ha avuto vita breve, brevissima”. Beatrice Casini, consigliera comunale del Pd di Sarzana, ha criticato così i lavori in corso nella rotatoria di piazza San Giorgio. Nei giorni scorsi infatti molti automobilisti avevano segnalato l‘eccessivo restringimento della strada in prossimità della rotatoria. “Il marciapiede – riprende l’esponente dell’opposizione – è stato realizzato e distrutto perché in corso d’opera ci si è accorti di aver drasticamente sbagliato le misure della carreggiata. Se tanto mi da tanto, credo sia meglio non pensare a quel che ci aspetta per la ricostruzione delle scuole, oggi demolite, e quei 3 faraonici ponti sul Calcandola”. Casini già in passato aveva criticato costi, tempi e utilità l’opera voluta dall’assessore Torri.

