Sanremo. Il CREA attraverso i finanziamenti del Mipaaf, POR FESR 2014-20 Regione Liguria, e con un proprio cofinanziamento ha potuto implementare una piattaforma biotecnologica per la ricerca e lo sviluppo di specie vegetali in particolare floricole, ornamentali e officinali potenziando di fatto i laboratori preesistenti di coltura di tessuti in vitro, di biologia molecolare e di biochimica.

... » Leggi tutto