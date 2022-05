Scuola nazionale trasporti e Adsp, il connubio funziona. In un anno formate 250 persone: tutte assunte

Negli ultimi 12 mesi la Scuola nazionale trasporti e logistica ha coinvolti in percorsi di formazione circa 250 persone in cerca di lavoro, per un totale di oltre 12.000 ore di formazione, 1.600 delle quali svolte in azienda. Ed è proprio il rapporto con le imprese uno dei cardini del successo intrinseco in questi numeri, visto che il tasso di occupazioni dei giovani e meno giovani che hanno partecipato ai corsi ha quasi raggiunto il 100 per cento.

Numeri significativi, per certi versi eccezionali, che il presidente Pier Gino Scardigli e la direttrice Federica Catani hanno voluto condividere con il presidente dell’Autorità di sistema portuale Mario Sommariva, ringraziandolo per la sensibilità e la presenza costante nel sostegno alle attività della Scuola.

