Taglio per quattro alberi nell’area esterna del Parco della Rimembranza: “Pericolosi per pubblica e privata incolumità”

Il Comune di Lerici ha affidato i lavori di taglio di quattro alberi nell’area esterna del Parco della Rimembranza “che costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità”, spiega la determina di affidamento lavori. Si tratta in particolare di due alberi di cedro e due tigli alto fusto di circa 4o metri d’altezza. Un intervento di messa in sicurezza urgente del costo di circa 33mila euro.

... » Leggi tutto