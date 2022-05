Tre navi da crociera all’ormeggio: l’Adsp saluta il ritorno alla normalità, ma i cittadini si lamentano per il fumo e parte un esposto

L’arrivo della nave da crociera più grande del mondo e di due colleghe più “piccole” fa esultare alcuni, ma è fonte di preoccupazione per altri.

L’Autorità di sistema portuale in una nota afferma infatti con soddisfazione: “Grande giorno per il porto della Spezia. Oggi tre navi da crociera in contemporanea. Non succedeva dal maggio 2019. Due delle tre navi sono tra le più innovative del mondo, appena uscite dai cantieri. Sono la Wonder of the Seas, la più grande del mondo, la Celebrity Beyond e la Norwegian Gem. Grande lo sforzo organizzativo da parte del Terminal e dell’Autorità di sistema portuale che ringraziano le centinaia di persone al lavoro per accogliere circa 6.000 passeggeri e altrettanti membri di equipaggio. In particolare i servizi tecnico-nautici per il prezioso lavoro preparatorio, la Capitaneria di porto, le autorità doganali e di pubblica sicurezza, la Guardia di finanza, la Sanità marittima e La Spezia Container Terminal”. Un messaggio che saluta il ritorno alla normalità dopo due anni e mezzo di pandemia e restrizioni e di ringraziamento nei confronti della comunità portuale che si è prodigata per consentire i tre accosti nel primo bacino.

