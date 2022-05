Una settimana di soddisfazioni per la scuderia spezzina BB Competition

Ha lasciato sensazioni positive e consapevolezza di poter dare continuità ad un trend altamente soddisfacente, il Rally Valdinievole e Montalbano appena lasciato alle spalle da BB Competition. La scuderia spezzina si è congedata dai chilometri proposti dalla provincia di Pistoia conquistando il terzo gradino del podio a squadre, concretizzando al meglio un impegno condiviso da cinque equipaggi portacolori. A negare il terzo posto di classe Rally4 a Luca Raspini è stato poco più di un secondo, gap che non ha tuttavia negato al driver ligure la consapevolezza di aver portato a conclusione l’approccio con la Peugeot 208 Rally4 garantendosi ottimi spunti in proiezione futura, condivisi con Federico Capilli. Alle sue spalle, in quinta posizione di classe, hanno concluso Giuseppe Iacomini e Simone Marchi, anch’egli – come i compagni di squadra che li hanno preceduti di una posizione – assistiti tecnicamente dal team V-Sport. Chilometri che hanno permesso agli equipaggi di ottimizzare il feeling con la vettura turbocompressa francese. Quarta posizione nella classe A7 per Stefano Iani, soddisfatto di aver portato a termine l’impegno sulla Honda Civic lasciandosi definitivamente alle spalle il ritiro subito al Rally del Carnevale di inizio stagione. Una prestazione soddisfacente, quella di Iani, assecondato nel ruolo di copilota da Maurizio Giammarchi. All’insegna del numero quattro anche la posizione conquistata da Pietro Bancalari e Simona Righetti, compartecipi di un impegno che ha visto la loro Renault Clio RS battagliare – nella fase centrale di gara – per la terza piazza del podio. Un obiettivo sfumato ridimensionato sulla pedana d’arrivo, decisiva nell’aver garantito a BB Competition la conquista della terza posizione tra le scuderie partecipanti. Ancora chilometri ed esperienza, sui sedili della Citroen Saxo, per Nicolò Minetti e Deborah Casazza, secondi nel confronto riservato gli equipaggi di classe A6. Risultati che proiettano BB Competition verso il weekend agonistico affidando a Simone Boscariol prospettive in linea con il trend espresso da inizio stagione. Il pilota portacolori, affiancato da Jasmine Manfredi, tornerà al volante della Renault Clio N5 curata dal Boscarally Team cercando spunti importanti sui chilometri del Rally Piancavallo, appuntamento valido per l’Alpe Adria Rally Trophy in programma in provincia di Pordenone. Settantatre, i chilometri distribuiti su sei prove speciali proposti dall’appuntamento friulano, con gli alfieri del sodalizio chiamati a confermare le buone sensazioni destate oltreconfine, sull’asfalto del WithU Rally Vipavska Dolina, in Slovenia, valso la terza posizione nella classifica di campionato.

