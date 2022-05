A Sarzana sono tornati i crocieristi

Sarzana metà privilegiata dei croceristi. Dopo tanto tempo e dopo i primi gruppi organizzati arrivati in città durante la primavera e gli atri fioriti, ieri le strade di Sarzana sono tornate a ospitare decine e decine di turisti sbarcati al terminal crociere della Spezia. Dopo due anni di pandemia le crociere stanno difatti riprendendo quota e Sarzana, ormai stabilmente nel circuito delle visite e dei tour organizzati, non poteva mancare al primo appuntamento importante. Accompagnati dalle guide i croceristi hanno ammirato i palazzi e le vie del centro cittadino, scoperto i monumenti e imparato a conoscere la grande storia di Sarzana. I dati forniti dal terminal di Largo Fiorillo dicono che oltre 5mila passeggeri sono transitati dalla stazione crocieristica spezzina nell’ultimo periodo. E ieri, grazie alla collaborazione del Comune con il desk dell’agenzia Tantitours che promuove la nostra città presso il terminal della Spezia, nella nostra città è arrivato in visita il primo gruppo di crocieristi. Ad accoglierli l’assessore al turismo Roberto Italiani e il consulente Gianluca Giannechini. Una prima prova per un 2022 che si annuncia molto positivo e promettente e che Sarzana ha superato confermandosi città turistica e accogliente (vedi foto allegate).

