Brandisce un coltello nel centro di accoglienza dopo aver saputo del trasferimento

I carabinieri di Ceparana hanno denunciato, per porto illegale di arma bianca, un 20enne egiziano. Il giovane, ospite di un centro di accoglienza ubicato in Val di Magra, alla notizia del suo trasferimento in altra sede, evidentemente non gradito, ha reagito agitandosi e brandendo un coltello a serramanico. Sul posto, chiamati dagli operatori della struttura, sono così arrivati i carabinieri. Lo straniero, una volta ricondotto alla ragione, è stato disarmato. Nonostante la comprensibile tensione del momento, tutto si è svolto senza che nessuno rimanesse ferito. L’arma, un coltello con una lama di dieci centimetri, è stato sequestrato. Il giovane, il cui trasferimento è poi avvenuto senza ulteriori incidenti, dovrà ora rispondere all’autorità giudiziaria del porto del coltello.

