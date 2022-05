Circolo Pertini e Archivi della Resistenza ricordano Franco Serantini

Il Circolo Pertini e gli Archivi della Resistenza ricordano la morte del giovane anarchico Franco Serantini, avvenuta a Pisa nel carcere di Don Bosco il 7 maggio 1972, dopo essere stato picchiato violentemente da agenti di polizia durante una manifestazione contro un comizio neofascista, ed essere stato lasciato agonizzante per due giorni senza soccorsi.

L’occasione è offerta dalla presentazione del libro di Michele Battini, storico di fama internazionale, già docente delle Scuola Normale Superiore di Pisa e della Columbia University di New York e dell’ESA di Parigi, “Andai perché ci si crede – Il testamento dell’anarchico Serantini”. (Ed Sellerio)

L’iniziativa si tiene alla ore 17,00 alla Sala della Repubblica di Sarzana, in via Falcinello 1. L’autore Michele Battini interloquirà con lo scrittore Maurizio Maggiani, Nicola Caprioni, presidente del Circolo Pertini, Amilcare Grassi “Celè” e Alessio Giannanti degli archivi della Resistenza.

La storia triste di questo ragazzo Franco Serantini, vissuto in un orfanotrofio, povero e generoso, fu lasciato agonizzare per due giorni senza intervento del magistrato, delle guardie carcerarie, degli infermieri e dei medici del carcere, sino a che non morì tra atroci sofferenze.

Il libro esamina le carte dei tribunali, gli archivi dei legali e le testimonianze di chi fu presente e ricostruisce con metodo analitico e oggettivo l’accaduto, portando a conclusioni bel lontane dalla sentenza del “non luogo a procedere” che chiuse all’epoca la triste vicenda di un povero giovane anarchico.

