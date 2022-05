Cna Costruzioni: “Necessità urgente di una legge quadro edilizia”

“È drammatico trovarsi davanti ad un altro incidente in un cantiere ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del lavoratore -. Commenta il Presidente Cna Costruzioni La Spezia Marco Mariotti -. È necessario capire meglio la dinamica di quanto accaduto ma, dal nostro osservatorio, dobbiamo rilevare come il settore edile sia l’unico nel nostro Paese a non avere una Legge quadro che preveda parametri certi di professionalità per chi si accinge a mettere in piedi un’impresa. Chi si appresta ad avviare un’attività di impiantistica, dell’autotrasporto o dell’autoriparazione, solo per fare tre esempi, deve dimostrare di avere requisiti precisi in base a normative specifiche. Nulla del genere è previsto nell’edilizia. Tuttavia – prosegue Mariotti -, esiste un testo legislativo a livello nazionale che sta passando da un cassetto all’altro ormai da oltre dieci anni, malgrado le continue sollecitazioni provenienti dalle associazioni. A fronte anche di queste drammatiche notizie di cronaca, non capiamo le ragioni di ulteriori attese. In questo settore le variabili, le implicazioni e gli imprevisti sono all’ordine del giorno e nulla può essere lasciato al caso. È indispensabile ridurre al minimo la possibilità di errore e ciò è possibile solo se tutta la filiera che opera in un cantiere è adeguata allo scopo. Per questo è urgente avere una Legge di riferimento precisa che individui i requisiti di professionalità di chi vuol mettere in piedi un’impresa edile e che impegni ad investire costantemente e adeguatamente in sicurezza, formazione, mezzi e strumenti. Senza dimenticare, in questa catena, il ruolo dei direttori cantiere e dei coordinatori sicurezza. È possibile che il rischio non si riduca a zero, ma di sicuro tutto il settore avrebbe un miglioramento qualitativo. Oggi, grazie ai bonus previsti l’edilizia è ripartita e c’è necessità urgente di mettere ordine nel comparto”

... » Leggi tutto