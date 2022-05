Domani rifinitura al Picco e partenza per Udine

Ancora differenziato per Hristov e Colley che questa mattina al Picco hanno lavorato a parte mentre il resto del gruppo ha proseguito la preparazione in vista della trasferta di sabato a Udine, l’ultima della stagione. Il gruppo di Motta ha svolto il consueto riscaldamento tecnico, una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e una partita finale a campo ridotto. Domani, sempre in viale Fieschi, la squadra sosterrà la rifinitura prima della partenza per il Friuli.

