Bordighera. Domenica 15 maggio Bordighera diventa città dello sport, all’insegna del podismo e delle due ruote. “Aspettando la marcia” è il nome della manifestazione che l’associazione culturale Bordieventi organizza a scopo benefico con l’accordo di “U Risveiu Burdigotu”, sodalizio che ha ideato e organizzato negli anni la tradizionale “Marcia delle Palme”. Il percorso di 11,5 km, non competitivo ed aperto a tutti compresi gli amici a 4 zampe, partirà alle 9.15 dalla Spianata del Capo (ritrovo fissato alle 8) per toccare il centro storico, il Beodo, Sasso, Madonna della Neve, Vallebona e Borghetto San Nicolò ed infine tornare nuovamente presso la Spianata del Capo. Lungo il tracciato saranno presenti punti di ristoro e, a fine marcia, verrà offerto il tradizionale “pan bagnau”. La quota di iscrizione è di 12 euro (10 euro in prevendita) e comprende una maglietta ricordo.

... » Leggi tutto