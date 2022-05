La sconfitta per 1 a 0 contro la Campese fa calare il sipario sulla stagione del Savona. Dopo aver fallito l’obiettivo primario, ovvero la vittoria del campionato, gli striscioni hanno perso anche la finale play off del proprio girone. Ciò significa che non parteciperanno alla fase regionale e, cosa ben peggiore, che un ripescaggio in Promozione è ormai quasi un’utopia.

