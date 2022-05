Il gruppo PD in Regione: “Il Felettino da opera necessaria rischia di trasformarsi in zavorra”

“Così com’è costruito il progetto finanziario del nuovo Ospedale Felettino rappresenta un rischio concreto per la sostenibilità del servizio sanitario spezzino: è impensabile che la Asl 5 possa sostenere l’esborso di 17 milioni di euro all’anno per 25 anni e sei mesi. Ad affermarlo è lo stesso Direttore Generale dell’ASL 5 il quale, nella deliberazione con cui approva il Piano, chiede che vengano demandate a Regione Liguria: ‘le azioni necessarie ad assicurare la sostenibilità per il Servizio Sanitario Regionale dell’operazione di PPP (Partenariato Pubblico Privato)’. Infatti, se ASL 5 ha molto spesso problemi a chiudere il bilancio in pareggio (negli anni scorsi anche con delle perdite), come può addossarsi un canone così consistente dal punto di vista finanziario? Ma a Toti e Peracchini non importa nulla, visto che la Giunta Toti alla richiesta del dirigente di Asl 5 ha replicato indicando in delibera di Giunta che “il canone previsto nel PEF è a carico dell’ASL 5”, spiega il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale, facendo luce sull’operazione finanziaria per la costruzione del Felettino e osservando il disinteresse della Regione.

