Laurea triennale per quasi un over 24 spezzino su dieci, mentre oltre il 18 per cento non è diplomato

Il 18.79 per cento dei giovani della fascia 20-24 anni residenti alla Spezia e provincia non è diplomato; poco meno di un decimo (il 9.8 per cento) ha raggiunto la laurea triennale; mentre il restante 70 per cento circa è in possesso di diploma; c’è in fine un 1.73 per cento di 20-24enni che ha raggiunto la laurea magistrale. Lo si rileva dall’indagine realizzata da Infodata del Sole24Ore a partire da dati Istat 2020. Lo Spezzino risulta essere la 28ma provincia per percentuale di non diplomati; poco sopra il capoluogo di regione Genova, con il 19.71 per cento di non diplomati. La provincia con il valore più alto è quella di Ragusa (30 per cento), all’opposto Terni (11.41 per cento di non diplomati).

Il dato del Nord Ovest, in cui la Liguria è inclusa, vede un 18.97 per cento di non diplomati, un 67.75 per cento di diplomati, un 10.86 per cento di ragazzi in possesso di laurea triennale, quindi un 1.89 con laurea magistrale e uno 0.53 con il dottorato.

Nell’articolo di Infodata, si specifica che i dati provengono da un censimento, in cui la residenza geografica spesso non coincide con il luogo reale dove vivono i ragazzi, in particolare gli universitari.

