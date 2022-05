Pizzuto: “Pd ammette che nell’ultimo anno di gestione del centrosinistra i chioschi erano abusivi”

“Ammettere e rivendicare, da parte del PD, che fino all’ultimo anno di gestione del centrosinistra la spiaggia libera era piena di chioschi abusivi non ha prezzo. Direi che non c’è molto altro da commentare!”. Questa la breve replica del capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Pizzuto in merito alle affermazioni dell’ex vicesindaco Bottiglioni in merito alla situazione della spiagge di Marinella.

