Poste Italiane apre il primo trimestre 2022 con un utile netto in crescita, sono 89 gli uffici postali in provincia di Imperia

Imperia. Il Gruppo Poste Italiane apre il primo trimestre 2022 con un utile netto in crescita del 10,6% a € 495 milioni e un risultato operativo altrettanto in crescita pari all’11,8%, attestandosi a 694 milioni euro, con contributi positivi da servizi assicurativi, servizi finanziari, pagamenti e mobile e una performance resiliente della divisione corrispondenza, pacchi e distribuzione. Questa solida performance finanziaria apre la strada ad un 2022 di successo, con ricavi in continua crescita, pari all’1,4%, raggiungendo € 3,0 mld.

