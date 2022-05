Rifiuti Lerici, Corte di giustizia europea: “No in house se non c’è controllo dell’ente”

“La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house», sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale”. Questo il pronunciamento odierno della Quarta sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea in merito alla vicenda dell’affidamento del servizio rifiuti del Comune di Lerici, che vede da un lato Piazza Bacigalupi, dall’altro Provincia e Acam-Iren. La pratica, affrontata nel 2020 dal Consiglio di Stato, ha visto l’organo giurisdizionale romano sollevare la questione di compatibilità tra le norme italiane e il diritto europeo, rivolgendosi appunto alla corte lussemburghese. Che, tra i vari punti dedicati al merito della questione, scrive che “la direttiva 2014/24 osta a che l’esecuzione di un appalto pubblico che sia stato oggetto di un affidamento «in house» prosegua, senza indizione di una gara, qualora l’amministrazione aggiudicatrice non possieda più alcuna partecipazione, neppure indiretta, nell’ente affidatario e non disponga più di alcun controllo su quest’ultimo” e che “l’articolo 12 della direttiva 2014/24 non pare giustificare che la Provincia della Spezia abbia aggiudicato, senza gara, un appalto pubblico di servizi alla Acam Ambiente”.

