Ruba nel supermercato e fugge in bici “speronando” un’auto parcheggiata

Per andare all’origine di questa vicenda bisogna tornare allo scorso febbraio quando, all’interno di un supermercato di Arcola, una donna si era impossessata di varia merce e, nella fretta della fuga in bicicletta, aveva anche danneggiato un’autovettura parcheggiata fuori dal negozio. Ieri la donna si è ripresentata nello stesso supermercato ed ha nuovamente tentato di impossessarsi della merce sugli scaffali. I dipendenti l’hanno però riconosciuta ed hanno chiamato i Carabinieri. Sul posto è arrivata una gazzella dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sarzana, che ha fermato e identificato l’autrice dei fatti, risultata essere una quarantenne italiana, residente in Val di Magra, già nota alle forze dell’ordine. La danna è stata così denunciata anche per il furto e il danneggiamento commessi quasi tre mesi fa.

