Sgominata la “banda dell’abbraccio”: lei avvicinava le anziane vittime, lui aspettava in auto

Un’organizzazione criminale di cittadini romeni, pluripregiudicati per reati commessi in danno di persone anziane, è stata sgominata dal personale del commissariato di Polizia di Sarzana. Denunciati per furto in concorso una donna di 24 e un uomo di 30 anni d’età, che gli inquirenti ritengono autori di diversi in molte province tra cui Firenze, Livorno, Latina, Foggia e molte altre. Dietro di loro la firma di una tecnica ben precisa, quella “dell’abbraccio”.

