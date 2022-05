Campionato Under 19, in campo Imperia-Vado e Sanremese-Pont

Imperia. Sabato, l’Under 19 è pronta a scendere in campo per disputare la 14 ͣ (A, B, C, G) e la 13 ͣ (D, F, I) giornata del campionato nazionale. Apre il turno il match Scandicci-Ghiviborgo (G) che anticipa oggi alle 18.30. Calcio d’inizio alle 16, ad eccezione delle gare: si comincia alle 14 con il match Rieti-Vis Artena (I), a seguire Derthona-Lavagnese (A), Sanremese-PontdonnazHonearnad (A), Borgosesia-Crema (B), Sangiovannese-Città di Pontedera (G), Ostiamare-Cassino (I) e Real Monterotondo-Cynthialbalonga (I) alle ore 15. Le variazioni di campo: City Nova-Fanfulla (B) si giocherà al comunale di San Giuliano Milanese, Legnano-Arconatese (B) al campo Della Pace di Legnano, Ponte San Pietro-VirtusCiseranoBergamo (C) al Legler di Ponte San Pietro, Campodarsego-Adriese (D) al comunale di Sant’Andrea di Campodarsego, Trestina-Sambenedettese (F) all’Agostinelli di Città di Castello, Tolentino-Arezzo (F) al campo di Tolentino, Sangiovannese-Città di Pontedera (G) al comunale di Levane e Rieti-Vis Artena (I) al Campitello di Terni. Lo annuncia la Lnd.

