Decreto Salvamare, Mai: «Il legname spiaggiato si potrà utilizzare, approvate le proposte della Lega»

Genova. «Il nuovo decreto Salvamare, approvato dalle Camere dopo 4 anni di gestazione, prevede importanti passi avanti in tema di tutela dell’ambiente. Un tema molto importante che interessa tutti i Comuni, in particolare della Liguria, è relativo al legname trasportato in mare dalle alluvioni e successivamente depositato sulle spiagge, che verrà considerato biomassa vegetale e quindi potrà essere utilizzato anche per la produzione di energia. Prima veniva considerato rifiuto speciale e ai Comuni spettava il compito di smaltirlo affrontando costi elevati. Se fino a ieri lo smaltimento era un costo da sostenere, oggi il legname si trasforma in fonte di energia rinnovabile ed ecologica: un’opportunità e non più un problema». Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).

... » Leggi tutto