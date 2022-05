Domenica mattina appuntamento a Bogliasco per la pulizia della spiaggia

Genova. Domenica 15 maggio dalle ore 10 tutti i cittadini sono invitati alla pulizia della spiaggia libera di Bogliasco, azione tangibile che si inserisce nell’agenda Onu 2030 degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. L’iniziativa dedicata al territorio “Using Less, Doing More”, rimandata per il maltempo a fine aprile, era stata organizzata in occasione della Giornata della Terra 2022 da Comune di Bogliasco, Netafim Italia e Bogliasco 1951.

