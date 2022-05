Hristov non recupera per la trasferta di Udine. Il difensore oggi non è partito con i compagni dopo l’infortunio subito la settimana scorsa contro l’Atalanta. Niente Friuli anche per lo squalificato e infortunato Bastoni, l’acciaccato Colley e Zoet che sarà assente per motivi familiari.

