Il Senato approva il Ddl “salva mare”, Di Muro (Lega): «Risolta problematica più volte segnalata dai sindaci del territorio»

Ventimiglia. «Esprimo soddisfazione per l’approvazione al Senato in via definitiva del disegno di legge “Salva mare” per il recupero del materiale ligneo spiaggiato di mari, fiumi e laghi» – a dichiararlo è l’onorevole Flavio Di Muro, sostenitore dell’emendamento approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati, che prosegue: «si tratta di una legge molto attesa che permetterà di considerare i rifiuti lignei spiaggiati come biomassa, abbattendo quasi della metà il costo di recupero e contestualmente favorirà la possibilità di recupero o produzione di energia, il che è di fondamentale importanza considerato il forte rincaro sulle bollette».

