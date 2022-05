La vertenza Oss nella fase cruciale, ieri sindacati a Genova: “Massima attenzione”

L’ultimo capoverso di una storia che pare infinita e dall’esito ancora assolutamente incerto, si era consumato nell’ultimo consiglio comunale della legislatura uscente, con la vibrante protesta dei lavoratori e delle lavoratrici nei confronti della politica, rea di non aver saputo risolvere una vicenda che mette a rischio centinaia di famiglie. Una lunga notte che si chiuse con la sottoscrizione di una mozione e la necessità di arrvare a strade alternative ai licenziamenti entro il 12 maggio. Giusto ieri si è svolto a Genova l’incontro al tavolo tecnico settore lavoro delle regione Liguria sulla questione alla presenza di Cgil, Cisl, Uil e Fials e Coopservice in qualità di azienda che ha in carico i 144 Oss per i quali è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo. “Il tavolo sarà aggiornato il 26 maggio in presenza, ma abbiamo fatto un passo avanti per lo sviluppo della vertenza: dei 144 lavoratori di Coopservice ne sono rimasti 111/114 – dicono i sindacati -. Ieri abbiamo discusso sul modo di applicazione dell’emendamento Rossomando, che prevede assunzione al 50% dei posti disponibili. La Regione sostiene che, visto il fabbisogno del 2022 di 224 unità (159 sono stati assunti con il concorso), il 50% si riferisce ai posti dal 159 al 224esimo. Noi, come organizzazioni sindacali, affermiamo che si possa ragionare in termini più estensivi, fino ad arrivare al 100% del restante fabbisogno. Quindi in funzione delle nostre richieste è stato posto dalla Regione un quesito in merito alla Funzione Pubblica dello Stato, di cui aspettiamo l’esito. Inoltre, nell’incontro del 26 dovremmo conoscere tutte le disponibilità di posti Oss vacanti in strutture della provincia spezzina. Coopservice si è resa disponibile a sottoscrivere una cassa integrazione straordinaria e la procedura va chiusa entro il 31 maggio. A Filse abbiamo chiesto l’anticipo delle mensilità di cassa integrazione, in modo tale da evitare che le persone rimangano senza entrate. Come Sindacati manteniamo alta l’attenzione perché siamo agli snodi dirimenti di questa vertenza.”