L’imprenditore fiorentino Bastagli in visita a Grazzini: “Uomo del fare come me”

“Sono venuto Spezia a congratularmi personalmente con Nanni Grazzini che come me è un uomo del fare. Ho conosciuto le sue qualità umane e professionali, avendo avuto il privilegio di lavorare con lui quando era in gioco la salvaguardia di numerosi posti di lavoro e il salvataggio di pezzi importanti del made in Italy.” Sono le parole di Alessandro Bastagli, imprenditore fiorentino, Cavaliere del Lavoro, è presidente di Lineapiù Italia che da 40 anni opera nel settore moda che si è incontrato a pranzo con Nanni Grazzini al ristorante del Porto Lotti per una breve colazione di lavoro. “Nel caso diventasse sindaco della Spezia mi rendo fin d’ora disponibile, assieme ad altri amici imprenditori, a investire alla Spezia. Oggi ho appreso da lui e dal suo staff – ha proseguito Bastagli – che il jeans ha radici nell’entroterra spezzino, una storia poco nota al mondo della moda ma di sicuro interesse, sono certo che Nanni saprà attivare un circuito virtuoso di investimenti e progetti a favore di questa comunità.” “Ringrazio l’amico Alessandro per questo attestato di stima- ha commentato Grazzini – entrambi siamo animati dalla cultura del fare, sono certo quindi che la sua visita nella nostra città saprà dare buoni frutti.”

... » Leggi tutto