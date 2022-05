Non solo dubbi sul nuovo Felettino ma anche sul “vecchio” San Bartolomeo. Incontro a Sarzana

Il Manifesto per la sanità locale invita i cittadini all’incontro in Sala della Repubblica a Sarzana, sabato 14 alle 16,30. “Con la pubblicazione del bando per il nuovo Felettino si confermano i grossi dubbi sul futuro del San Bartolomeo – spiegano gli organizzatori -, ancora oggi privo dei servizi che aveva prima del Covid e chiusi con questa motivazione oramai superata. Forse i dubbi aumentano. Replichiamo quindi a Sarzana, con gli aggiornamenti delle ultime, l’incontro pubblico di sala Dante alla Spezia, in cui aggiorneremo i cittadini e chiederemo lumi e garanzie a chi può darle e accetterà il confronto, senza tralasciare la parola ai cittadini o agli operatori che vorranno dare un contributo”.

