Per Gianni D’Amato e la “Miranda” esordio da tre cappelli sulla Guida dell’Espresso

Esordio con tre cappelli sulla prestigiosa Guida dei ristoranti e dei vini dell’Epresso per lo chef Gianni D’Amato che, meno di un anno fa, aveva riacceso la storica insegna della “Miranda” a Tellaro. Un risultato eccezionale che pone il locale fra i migliori cinque della Liguria, ridando lustro anche alla nostra provincia che, nell’edizione appena presentata, vanta due cappelli con “Aqua” a Luni e “Osteria della Corte” alla Spezia e uno con “Fuori Rotta” a Riomaggiore e “L’agave” a Framura. Confermato lo stesso risultato per la “Locanda de Banchieri”, fuori regione a Fosdinovo ma comunque affacciata sulla Val di Magra. Qui, da pochi giorni, è tornato in cucina anche Mauro Ricciardi, ripartito da una rinnovata “Locanda Tamerici” ad Ameglia e pronto per deliziare di nuovo i suoi affezionatissimi clienti e riprendere posto sulle guide.

Il risultato più importante però è senza dubbio quello che riguarda Gianni D’Amato il quale, con il figlio Federico e la moglie Fulvia Salvarani, ha subito rimesso la locanda di Tellaro resa celebre da Angelo Cabani al primo posto dell’agenda dei golosi e degli appassionati di alta cucina. Una storia quella dello chef che era partita nel 1987 dal “Rigoletto”, prima ad Aulla e poi a Reggiolo da fine anni Novanta. Un’esperienza premiata anche con due stelle Michelin prima dell’approdo a Reggio Emilia al “Caffè Arti e Mestieri” e al ritorno a casa, questa volta a pochi passi dal mare. Qui sperimentazione e tradizione sono sempre in perfetto equilibrio, mentre la passione per l’ospitalità, la cucina e la cura dei dettagli continuano ad essere un marchio di famiglia come confermato dal riconoscimento della Guida.

