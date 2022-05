Piano urbanistico intercomunale, proroagata collaborazione tecnica fra Regione e comuni delle Cinque Terre

Sì alla proroga per la collaborazione tecnica per la realizzazione del Piano Urbanistico Intercomunale delle Cinque Terre da parte di Regione Liguria. La richiesta è stata formulata dai Comuni di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza. L’attività di pianificazione intercomunale costituisce elemento che integra le politiche urbanistiche dei tre Comuni sottoscrittori che già hanno cooperato per la redazione della bozza del Piano di Gestione del Sito UNESCO Cinque Terre e Isole. “Regione Liguria – commenta l’assessore regionale all’Urbanistica – a seguito della richiesta dei Comuni, ha concesso molto volentieri la proroga della collaborazione tecnica per un progetto importante in un territorio fragile, ma anche strategico dal punto di vista paesaggistico, storico e turistico per la nostra Regione. L’iter sarà concluso entro il 31 dicembre 2024. Un atto che conferma la grande attenzione della nostra amministrazione al territorio, al suo sviluppo armonico e rispettoso dell’ambiente”.

