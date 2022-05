Più telecamere agli ormeggi e contapersone per il Parco nazionale delle Cinque Terre

La tutela del Parco nazionale delle Cinque Terre passa dalla tecnologia e dal rafforzamento dei sistemi già presenti. L’ente ha già determinato acquisti e affidamento dei lavori e si doterà di nuove telecamere e contapersone. In particolare, per quanto riguarda gli occhi elettronici, il Parco acquisterà 10 dispositivi. Cinque verranno posizionati agli ormeggi Canneto e a Vernazza serviranno anche per il conteggio barche a Corniglia, Montenero, La Gatta. Altre cinque verranno installate in altri punti già esistenti e in via di definizione. Tra gli altri elementi per l’operazione il Parco dovrà provvedere all’ampliamento della sala operativa e la predisposizione di una postazione per una telecamera termica presso gli uffici dell’Ente. La spesa complessiva ammonta a 38mila euro.

