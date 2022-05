Si rinnova l’intesa tra Parco Cinque Terre e Mangia Trekking

A Manarola, nella sede del Parco nazionale delle Cinque Terre, il diretttore dell’ente Patrizio Scarpellini ed il presidente dell’associazione Mangia Trekking Giuliano Guerri, alla presenza del geometra Lorena Pasini e della ex campionessa sportiva Alesssandra Borio, oggi elaboratrice di progetti di scienze motorie per i giovani, hanno siglato il documento che rinnova e rafforza la fattiva collaborazione in merito ad attività connesse con l’alpinismo lento, manifestazioni, tutela e salvaguardia ambientale, monitoraggio e promozione del territorio. “Il direttore Scarpellini – si legge nella nota di Mangia Trekking – ha affermato che Mangia Trekking oltre che essere un valido elemento di monitoraggio e lavorazione sul territorio, soprattutto nelle circostanze di necessità, l’associazione, oggi con le sue attività di alpinismo lento, rappresenta un prezioso ‘filo conduttore’ tra i territori del mare, dell’entroterra ( Cinque Terrre ed Appennino Tosco Emiliano, nonché Porto Venere e Alpi Apuane ) dove svolge tante delle sue attività. Ben rappresentando quindi quel progetto di “vicinanza” tra i Parchi Nazionali del mare e della montagna. Inoltre operando attivamente nei programmi scolastici di pcto con i giovani delle scuole secondarie superiori, l’associazione li conduce spesso sul territorio e insegna loro tante peculiarità dei luoghi e dello sport dell’Alpinismo Lento. Positiva anche la funzione, dove in collaborazione con l’Ente Parco, l’associazione lavora al recupero e alla valorizzazione di tratti della rete sentieristica minore. Considerata ‘minore’ in quanto meno conosciuta, ma non per questo meno bella, ricca di storia e di tradizioni”

