Spauracchio Deulofeu, lo spagnolo sulle orme di Totò Di Natale

Gerard Deulofeu è miglior marcatore dell’Udinese nel torneo in corso con 12 centri, suo record personale nei maggiori cinque campionati europei. Ma non è tutto, visto che il 28enne potrebbe diventare il primo giocatore dell’Udinese a segnare almeno 13 reti in una singola stagione di Serie A da Antonio Di Natale nel 2014/15 (14). Solo tre giocatori spagnoli hanno realizzato più reti di lui in una singola stagione nella storia della Serie A: Fernando Llorente (16 centri nel 2013/14), Iago Falque (13 nel 2014/15) e José Callejón (15 reti nel 2013/14 e 14 nel 2016/17).

