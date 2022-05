Addio a Don Franco Puatto, per oltre trent’anni fu alla Spezia e San Terenzo

La Diocesi di Padova ha dato notizia della scomparsa di Don Franco Puatto all’età di 83 anni. L’uomo di chiesa era molto conosciuto alla Spezia e in tutto il golfo, per aver prestato servizio per tanti decenni in questa parte di Liguria, dagli anni Sessanta fino alla fine del secolo scorso. Ordinato presbitero presso Cristo Re nel 1965, sarebbe subito diventato vicario parrocchiale della cattedrale spezzina fino al 1972, quando passò a San Terenzo, sempre come vicario parrocchiale, al fianco di don Attilio Castiglione, che ha segnato un’epoca a Lerici.

