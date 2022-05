“Alla scoperta del blue Klein”, laboratorio per bambini da Mazì

Oggi dalle 15,00 alle 16,30 presso Mazì-Progetti e Oggetti, in via Cattani 22, Sarzana, si svolgerà “Alla scoperta del blue Klein” un nuovo laboratorio dedicato all’educazione visiva. Il settimo incontro pensato per avvicinare i più piccoli alle arti visive; una serie di appuntamenti a cura di Orianna Fregosi durante i quali i bambini hanno spaziato dalla fotografia, all’arte contemporanea, alla performance. Nel prossimo laboratorio verrà indagato il lavoro di Yves Klein, i piccoli partecipanti saranno guidati alla scoperta della sua indagine artistica, a partire dalla spasmodica ricerca del blu puro fino ai suoi atti performativi. Un incontro teorico-pratico pensato per avvicinare i più piccoli all’arte contemporanea attraverso la sperimentazione e l’analisi visiva delle opere.

... » Leggi tutto