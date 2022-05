Andrei Chikatilo: la terribile storia del macellaio di Rostov

Le foto che si conoscono di lui non sono per niente rassicuranti. Evidentemente così voleva risultare alle sue povere vittime, adescate nelle maniere più affabili e gentili. Anche perché molte di esse altro non erano che poveri bambini indifesi. Purtroppo per loro, non potevano immaginare che il “bravo” signore che si trovavano di fronte sarebbe passato tristemente alla storia come uno dei più mostruosi serial-killer conosciuti al mondo.

