Calano i ricoverati, due decessi di giornata: riguardano entrambi la provincia spezzina

Sono 847 i nuovi positivi in Liguria, di cui 146 residenti nello Spezzino; 13.023 (-315) i positivi attuali a livello regionale, di cui 2.070 (ieri erano 2101) nella nostra provincia. Sono invece 231 (-6) i ricoverati con positività al Covid-19 negli ospedali liguri, di cui 12 in terapia intensiva; 36 (+2) di questi sono ricoverati in Asl5, di cui 32 (-2) al San Bartolomeo e 4 (numero invariato), di cui uno un terapia intensiva, al Sant’Andrea. Sono poi 1.160 i guariti di giornata (oltre 422mila da inizio pandemia). Si aggiungono invece due decessi, relativi comunque ai mesi scorsi, ed entrambi riguardano l’Asl5: si tratta di due uomini di 89 e 95 anni che portano il totale a 5.301 dall’inizio della pandemia, di cui 602 negli ospedali spezzini.

