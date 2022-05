Cava di Molassana, Comprini e Pellegrini: “Ma che progetto green, concessione prorogata di anni dalla Regione”

Genova. “Leggiamo su Genova24 l’interessante proposta della candidata al Consiglio Comunale Paola Nicora (Lista Toti per Bucci). Si tratta di un progetto “green” che vedrebbe la cava di Molassana trasformata in parco fotovoltaico, realizzato per fornire energia a prezzo agevolato ai residenti. Come non essere d’accordo con la candidata, chi non desidera la trasformazione della cava in qualcosa di più utile? Un giorno, forse, avremo il piacere di usufruire di tale parco… Un giorno chissà quando, visto che la candidata ha giustamente avanzato tale proposta senza menzionare le tempistiche di realizzazione. Difficile, infatti, prevedere la conclusione del progetto nei classici “due giorni o poco più” ai quali solitamente si attiene il Sindaco Bucci”.

